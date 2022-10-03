Kompost yapım atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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Kompost yapım atölyesi düzenlendi

03.10.2022 15:14
Kompost yapım atölyesi düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kompost yapım atölyesinde, yapımına ilişkin önemli bilgiler aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kompost yapım atölyesinde, yapımına ilişkin önemli bilgiler aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi, hemen her alanda vatandaşları bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompost yapım atölyesi, Hasan Ali Yücel Belde Evi'nde Eskişehirliler ile buluştu. Etkinlikte vatandaşlar, evlerindeki organik atıkların değerlendirilmesi amacı ile organik gübreye dönüştürülmesini detayları ile öğrendi.

Katılımcı vatandaşlar da atölyeyi gerçekleştiren çevre gönüllüsü Eser Öncel'e ve Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Hasan Ali Yücel, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kompost yapım atölyesi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kompost yapım atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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