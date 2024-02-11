Komşuların Yardımıyla Değişen Bir Ailenin Hikayesi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da anneleri evi terk ettiği için hasta babalarıyla yaşamaya çalışan 6 kardeşin hayatı, komşularından bir paket makarna istedikten sonra değişti. Komşularının video çekip gönderdiği İstanbul'daki bir grup gönüllü, aileye yeni bir ev tutup içerisini baştan aşağı donattı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da yaşayan 14 yaşındaki Esra Aliş, annesi 3 yıl önce evi terk ettiği için hasta babası ile yaşları 4 ila 13 arasında değişen 5 kardeşine bakıyordu. Komşularının yardımlarıyla geçinen ailenin hayatı, makarna istedikleri komşularının çektiği video ile değişti. Komşuları evin durumuyla ilgili çektikleri bir videoyu İstanbul'daki gönüllü bir grup gönüllüye gönderdi. Videoyu izleyen gönüllüler, aileye yardım etmek için harekete geçti. Ceylanpınar'daki başka bir grup ile iletişime geçen İstanbul'daki gönüllüler, aileye nasıl yardım edebileceklerini görüştü.
Bir evde olması gereken her şeyi aldılar
Aileye ilk önce bir ev tutan gönüllüler, daha sonra baştan aşağı boya ve tadilatını yaptı. Halı, koltuk, buzdolabı, fırınlı ocak, çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, yatak, elbise dolabı gibi bir çok yeni eşya alan gönüllüler, evi tamamen dayayıp döşedi. Evdeki çalışmalar sona erince İstanbul'dan kalkıp gelen gönüllüler, aile ile görüştü.
Gezme bahanesiyle yeni evlerine götürdüler
Gezme bahanesiyle aileyi yanlarına alan gönüllülerin temsilcisi Elif Bulut, yeni evlerine götürdü. Haberleri olmadan kendileri için hazırlanan evi gören Esra ve kardeşleri büyük bir sevinç yaşadı. Elif Bulut, mutluluk gözyaşlarına boğulan Esra'ya sarılarak bundan sonra bu evde yaşayacaklarını söyledi. Çocuklarla birlikte evi gezen gönüllüler, Esra'ya anahtarı verip bu evin artık kendilerinin olduğunu söyledi.
Bir paket makarna hayatlarını değiştirdi
Hikayenin bir paket makarna ile başladığını söyleyen gönüllülerin temsilcisi Elif Bulut, "İstanbul'dan geldik. Buradaki iyiliğin aslında bu olduğuna inanıyorum. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Hikayemiz şu şekilde başlıyor. Biz İstanbul'da ufak bir grubuz. Kendi aramızda iyilik dediğimiz şeyleri yapmaya çalışan ufak bir grubuz. Esra, Özlem hanımın komşusu. Anneleri maalesef 3 sene önce terk ettiği için Özlem hanım çocuklarla ilgileniyor. Bir paket makarna ile başlıyor hikayemiz. Makarna almak için para istemeye gittiğinde Özlem hanım ne yapabiliriz diye bize ulaşıyor. Biz de bunun gıda ile kalmayacağını bildiğimiz için, çünkü yaşadıkları evin videolarını izlediğimizde çok kötü şartlardaydı. Orada 5 çocuğun yaşayabileceği bir ortam asla değildi. İstanbul'dan ekibimle kalkıp geldim. Önce ne yaptık onları kısaca anlatmak istiyorum. Güzel ve temiz bir ev tuttuk. Bir yıllık kiralarını karşıladık. Yeni eşyalar aldık. Daha konforlu, daha temiz, daha güzel, gerçekten anne olmasa da onlara anne sıcaklığında yaşayabilecekleri bir ortam kurduk. Burada komşularına ve bize burada destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük emek onların. Esra artık burada kardeşleriyle birlikte daha huzurlu yaşayacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Son Dakika › Yerel › Komşuların Yardımıyla Değişen Bir Ailenin Hikayesi - Son Dakika
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