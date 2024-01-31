 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü

Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü

Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocağında çalışan bir iş makinesi operatörü, üzerine düşen kaya parçaları sonucu yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatörün hayati tehlikesi bulunmamaktadır ve ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

31.01.2024 23:53
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde kömür ocağında iş makinesi operatörü, üzerine düşen kaya parçaları sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocağında çalışma yapan iş makinesi operatörü M.B.'nin üstüne kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan operatör, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cudi Dağı, Jandarma, Şırnak, İş Kazası, İtfaiye, Kaza, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 01:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement