KONESOB'ta Zabıta Haftası kutlandı; Karabacak, zabıta ile iş birliği içinde olduklarını söyledi - Son Dakika
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KONESOB'ta Zabıta Haftası kutlandı; Karabacak, zabıta ile iş birliği içinde olduklarını söyledi

KONESOB\'ta Zabıta Haftası kutlandı; Karabacak, zabıta ile iş birliği içinde olduklarını söyledi
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenledi. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, zabıta teşkilatıyla sürekli iletişim ve iş birliği içinde olduklarını belirterek, görev yapan tüm zabıta personeline teşekkür etti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 200. yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Toplumun huzuru, güvenliği ve kent düzeninin sağlanması noktasında önemli görev üstlenen zabıta teşkilatının 200 yıllık köklü geçmişine vurgu yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Esnafımızın faaliyetlerini düzen içerisinde sürdürebilmesi noktasında zabıta teşkilatımızla sürekli iletişim ve iş birliği içerisindeyiz" dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen programa, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılarslan, Meram Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Dinçalp, Selçuklu Zabıta Müdürü Ahmet Atalay, Karatay Zabıta Müdürü Zeki Gökmenoğlu, KONESOB'a bağlı oda başkanları ile zabıta teşkilatının mensupları katıldı.

Başkan Karabacak: Zabıta ve esnaf iş birliği içinde çalışıyor

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, zabıta teşkilatının şehir hayatının düzen içerisinde yürütülmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, zabıta personelinin fedakarca görev yaptığını söyledi. Zabıta ile esnafın kent yaşamında birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğunu ifade eden Başkan Karabacak, "Zabıta teşkilatımız, şehrimizin huzuru, güvenliği ve düzeninin sağlanmasında önemli bir görev üstleniyor. Esnafımızın faaliyetlerini düzen içerisinde sürdürebilmesi noktasında zabıta teşkilatımızla sürekli iletişim ve iş birliği içerisindeyiz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm zabıta personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Karabacak, Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutlayarak, "Vatandaşlarımızın huzuru ve esnafımızın düzenli bir ticari ortamda faaliyet göstermesi için gece gündüz çalışan tüm zabıta kardeşlerimizin haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Nice 200 yıllara ulaşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zabıta personeline gül verildi

Kutlama programında KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak tarafından zabıta personeline günün anısına gül takdim edildi.

Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta kesildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KONESOB'ta Zabıta Haftası kutlandı; Karabacak, zabıta ile iş birliği içinde olduklarını söyledi - Son Dakika

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