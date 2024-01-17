Konteyner yangınında hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır'da toprağa verildi

IĞDIR - İstanbul Sultanbeyli'de konteynerde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır'da toprağa verildi.

İki gün önce sabah saatlerinde İstanbul Sultanbeyli ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, patlama sonucu yangın çıkmıştı. Çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Murat Çolak'ın cenazesi karayoluyla İstanbul'dan Iğdır'ın Halfeli Beldesinde getirildi. Baba evine getirilen cenaze, daha sonra Halfeli mezarlığına götürüldü. Çolak'ın naşı burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangında ağır yaralanan Murat Çolak'ın akrabası Fırat Karadağ'ın, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.