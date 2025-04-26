Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Panosuna Çarptı

Otomobil elektrik panosuna çarptı: Kaza anı kamerada

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik panosuna çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zile Caddesi İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 06 AFU 376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik panosuna çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.