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Kontrolden çıkan otomobil orta refüje savruldu: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Savrularak orta refüje vuran aracın şoförü yaralandı.

Gönen- Bandırma Yolu Buğdaylı mevkiinde S.A.idaresindeki 34 FFD 080 plakalı otomobil önce trafik levhasına, sonrasında da orta refüje vurarak durabildi. Tek taraflı olarak gerçekleşen kaza, S.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan S.A., 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.