Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

16.02.2024 23:24  Güncelleme: 23:28
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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. yönetimindeki 06 CIS 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada sürücü M.M. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.M. yaralandı. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılar İlk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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