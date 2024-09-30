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Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Alaca istikametine seyir halinde olan Kürşat Sarıcıoğlu yönetimindeki 55 EY 120 plakalı Mercedes marka fındık kabuğu yüklü tır Küre köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yedek şoför Suat Hayri Kocagöz yaralandı. Yoldan gecen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Alaca belediyesi itfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan her iki sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Çorum-Alaca karayolunda tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.