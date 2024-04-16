Kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya döndü

Geniş Video İzle

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan, daha sonra ise takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Kaza, bugün sabah 04.30 sularında Odunpazarı İlçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

16.04.2024 11:18  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan, daha sonra ise takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı.

Kaza, bugün sabah 04.30 sularında Odunpazarı İlçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azizcan K. idaresindeki 34 BKD 367 plakalı Seat İbiza marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çıktı. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil, yola savrularak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı şekilde çıkarılan sürücü Azizcan K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya döndü
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Nabi Avcı, Eskişehir, İnceleme, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement