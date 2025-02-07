Konukoğlu: "Gazilik unvanı, sadece bir onur değil, bizlere yüklenen büyük bir sorumluluktur" - Son Dakika
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Konukoğlu: "Gazilik unvanı, sadece bir onur değil, bizlere yüklenen büyük bir sorumluluktur"

Konukoğlu: "Gazilik unvanı, sadece bir onur değil, bizlere yüklenen büyük bir sorumluluktur"

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 8 Şubat Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 104. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

07.02.2025 11:31
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 8 Şubat Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 104. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Konukoğlu yayımladığı mesajda, "Bugün, şehrimizin tarihine altın harflerle kazınan, kahramanlık ve fedakarlıkla dolu bir dönemin simgesi olan Gaziantep'in Gazilik unvanının verilişinin 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 8 Şubat 1921, vatanımızın bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Gaziantep halkı, işgalcilere karşı gösterdiği direnişle sadece şehrini değil, tüm milletini savunmuş ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Bu anlamlı günde, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, Gazi şehrimizin ruhuna sahip çıkarak, onların mirasını geleceğe taşımak adına elimizden gelen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Genç iş insanları olarak, Gaziantep'in kalkınması ve daha güçlü bir yarının inşa edilmesi için inovasyon ve girişimcilik ruhuyla şehir ekonomisinin her alanda büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Gaziantep'in Gazilik unvanı, sadece bir onur değil, aynı zamanda bizlere yüklenen büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinciyle, başta şehitlerimizin aziz hatırasına ve Gaziantep halkının kahramanlık ruhuna layık olmak için var gücümüzle çalışacağımıza olan inancımızı tekrar etmek istiyoruz. Hep birlikte, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konukoğlu: 'Gazilik unvanı, sadece bir onur değil, bizlere yüklenen büyük bir sorumluluktur' - Son Dakika

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