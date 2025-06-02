Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar

Konya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar
02.06.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda mezar ziyaretleri için temizlik, ücretsiz kurbanlık muayenesi, yeni hayvan pazarına toplu ulaşım seferleri ve bayram boyunca ücretsiz otopark hizmeti sunulacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

Ücretsiz kurbanlık ve et muayenesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda veteriner hekimler tarafından bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurban etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere 444 55 42 üzerinden ulaşabilecek. Büyükşehir, bayram öncesi hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde kurban ve hijyen eğitimlerini sürdürüyor.

Yeni hayvan pazarı için aktarma seferleri yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Boruktolu Mahallesi'ndeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen Konyalılar için toplu ulaşımda aktarma seferleri yapacak. Yeni Hayvan Pazarı'na ulaşmak isteyen yolcular; 2, 3, 4, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde Alaaddin ve Kültürpark duraklarından hareket eden 26, 91, 93 nolu hatlar ile Kaşınhanı Otobüs Hareket Noktası'na (Kaşınhanı Son Durak) gelerek, bu duraktan 09.00-19.00 arası her saat başı hareket edecek ücretsiz aktarma seferlerini kullanabilecek.

Ulaşım bayramın ilk günü, otoparklar arefe günü ve bayramda ücretsiz

Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İtfaiye ve KOSKİ nöbette

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 72 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecek. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Kurban Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 205 50 15 no'lu telefon aranabilecek.

AKOM her daim hazır

Büyükşehir, bayram süresince yoğun yağış veya muhtemel afet durumlarına karşı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üzerinden anlık müdahalede bulunacak. İlçe belediyeleriyle ve diğer kurumlarla koordinasyon halinde müdahaleler yapılacak. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no'lu telefona bildirebilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar - Son Dakika

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