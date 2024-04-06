Konya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı için tedbirler aldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nın Konya'da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirler alındı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda şehirde herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı. Konya Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacak.
Konpark'a ait otoparklar arefe ve bayramda ücretsiz
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Konpark adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazır
Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.
İtfaiye 83 merkezde nöbette
Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 83 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler.
KOSKİ 24 saat görev başında
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecekler.
Zabıta bayramda mesaiye devam edecek
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken; şehir merkezindeki Zabıta ekipleri 09.00-23.00 arası hizmetlerini sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 205 50 15 no'lu telefon aranabilecek.
Acil müdahale ekipleri hazır
Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no'lu telefona bildirebilecek. - KONYA
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