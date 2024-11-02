Konya Büyükşehir, Zengibar Yürüyüş Yolu ile Turizme Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir, Zengibar Yürüyüş Yolu ile Turizme Katkıda Bulunuyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerini kapsayan 102 kilometrelik Zengibar Yürüyüş Yolu ile doğaseverlerden yoğun ilgi topluyor. Tarihi rotalarla dolu yürüyüş parkuru, katılımcılara doğayla bütünleşik bir deneyim sunuyor.

02.11.2024 14:47  Güncelleme: 15:03
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Konya Büyükşehir tarihi yürüyüş rotalarıyla turizme katkı sağlıyor

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha önce keşif, rota kaydı ve yön levha çalışmaları tamamlanan Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerini kapsayan 102 kilometrelik tarihi "Zengibar Yürüyüş Yolu", doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Doğaseverler, bu kez Taşkent ilçesi sınırlarında yer alan Bolay Yaylası'ndan başlayan ve Zengibar Yolu'nun eşsiz güzellikleriyle dolu 16 kilometrelik yürüyüş parkurunda bir araya geldi. Nefes kesen manzaralar eşliğinde, tarihi çeşmelerden su içilerek başlanan yürüyüş, her bir katılımcıya geçmişle bütünleşmiş bir doğa yolculuğu sundu. Etkinliğe katılan 100 kişilik grup, Ayıboğazı Kanyonu'ndan Çetmi Şelalesi'ne kadar uzanan rotanın her adımında antik çağların derin izlerini ve doğanın huzurunu hissetme şansı elde etti. Antik yolların takip edilmesiyle tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bir anıt niteliği taşıyan Bolay Köyü'nün zirvesine ulaşıldı. Köy meydanında yer alan Alakilise Ören Yeri'nden getirilen kalıntılar ve aslan figürlü osthotek kapakları, ziyaretçileri geçmişe götürdü.

Doğaseverler "Zengibar Yürüyüş Yolu" rotalarına hayran kaldı

Yürüyüş etkinliğine katılan doğaseverlerden Tuna Özgür, etkinliğin çok keyifli olduğunu ve tekrar katılmak istediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Doğal güzellikler eşliğinde çok verimli bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildiğini dile getiren bir diğer katılımcı Meryem Daşgın da "Ankara ve İzmir'de yaşayan biri olarak burada bu yürüyüşlere katılmak benim için gurur verici oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Alanya'dan yürüyüş grubuyla etkinliğe katılan Osman Yılmaz da çok güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Tahminimizin çok ötesinde güzel bir rotaymış. Tüm doğasever arkadaşlara tavsiyede bulunuyoruz, gelsinler, yürüsünler. Her şey çok güzel bu kadar güzel organize edilebilirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, inşallah başka etkinlikler yapılır, biz de katılırız" dedi.

Hasan Hüseyin Kahriman da doğa yürüyüşlerinin insan bedeni ve ruhu için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

16 kilometrelik rota keşfedildi

Yüksekliği bin 650 metreden başlayıp, bin 712 metreye kadar uzanan 16 kilometrelik Bolay Yaylası-Ayıboğazı Kanyonu-Çetmi Şelalesi-Bolay Mahallesi arasındaki yürüyüşte katılımcılar, doğayla bütünleşerek toprakla olan bağlarını yeniden keşfetti. Rotanın en düşük noktası olan Çetmi Şelalesi'nde ise bin 432 metre rakıma ulaşıldı.

"Zengibar Yürüyüş Yolu" önemli turizm noktaları arasında yerini alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini turizme kazandırmak, aynı zamanda Konya'daki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerini içine alan 102 kilometrelik tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu'nu 2023 yılında bölge turizmine kazandırdı. Adını, milattan önce 18. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle Roma'nın en büyük şehirlerinden biri kabul edilen İsauria şehrindeki Zengibar Kalesi'nden alan yürüyüş rotasında antik yollar, kanyonlar, baraj gölleri, tarihi çeşmeler, sarnıçlar, üzüm bağları ve endemik bitkilerle dolu doğal güzellikler, ziyaretçileri bekliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa kulüpleri ve dağcıların katılımıyla 2024 yılı boyunca etaplar halinde düzenlenen yürüyüşlerle bölgeye olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Doğaseverler, "Zengibar Yürüyüş Yolu" ile ilgili rota kılavuzu kitabına ve gerekli bilgiye https://dijitalkitabim.com ile https://walking.goturkiye.com/tr/zengibar-yolu adreslerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir, Zengibar Yürüyüş Yolu ile Turizme Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

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