Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Konya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Valilikte tebrikler kabul edildi, Feritpaşa Caddesi'nde düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve resmi geçit töreni yapıldı.

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar buradaki törenin ardından Konya Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Feritpaşa Caddesinde düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Burada Vali İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşları ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Program selamlamanın ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile devam etti. Kutlama programı resmi geçit töreniyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamalarına, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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