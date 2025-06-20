Konya\'da 478 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Konya'da 478 bin 791 öğrenci karne heyecanı yaşadı

KONYA - Konya'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin sona ermesiyle 478 bin 791 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde Konya genelinde 478 bin 791 öğrenci karnesini aldı. Konya Valisi İbrahim Akın, Ak Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Selçuklu Osmangazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere karne ve hediyelerini veren Vali İbrahim Akın, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Akın, okulda düzenlenen karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenleri tebrik etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.