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Konya'da çölyak hastası çocuklar aşçı oldu. Çocuklar, çölyak hastalığına uygun glutensiz pizza, kurabiye yaparak doyasıya eğlendi.

Medicana Konya Hastanesi ve KONBELTAŞ iş birliği ile çölyak hastası çocuklar için farkındalık projesi oluşturdu. Çocuklar ve ailelerine ilk olarak aynı zamanda çölyak hastası olan Diyetisyen Merve Sena Nazlı tarafından çölyak hastalığı hakkında sunum yapıldı. Daha sonra önlüklerini giyip, aşçı şapkalarını takan çocuklar mutfağa girerek kendileri için özel yemeklerini yapmaya başladı. Doyasıya eğlendikleri etkinlikte son olarak çocuklar kendilerinin hazırladıkları, hastalıklarına uygun glutensiz pizza ve kurabiyeleri velileri ile birlikte afiyetle yedi.

"Glutensiz ürün bulmak gerçekten çok zor"

Kendisi de çölyak hastası olan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, çocuklar için yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Biz bugün glütensiz pizza, kurabiye ve bir çok ürün yapacağız. Konya'da ilk kez yaptığımız bir etkinliğimiz. Önemli olan onların sosyalliğini sağlamak ve yiyemediği besinleri hep birlikte yedirmek. Ben kendim de Çölyaklı olduğum için glutensiz ürün bulmak gerçekten çok zor. Dışarıya çıktığımızda yiyebileceğimiz çok fazla seçenek olmuyor. Bu etkinliğimizin amacı çocuklarımızın bulamadığı ürünleri kendileri gibi Çölyaklı abilerini, ablalarını görerek birlikte yaptığımız ve yediğimiz bir etkinlik oldu" dedi.

İki çocuğunun da çölyak hastası olduğunu belirten Mesude Tanır, "Bugünkü etkinlik her şeyden önce çok önemli. Bu tarz etkinlikler nadir yapılıyor. Çocuklarımızın açısından çok mutlu olduk. Çocuklarımızın düşünüldüğünü hissetmeleri ise en önemlisi. Genelde çölyak hastalığını kimse bilmiyor. Okullarda birçok sıkıntımız oluyor. Dışarıya giderken de bir çanta yiyecek ile gidiyoruz. Burada bu yüzden çok duygulandık" şeklinde konuştu.

Gıda mühendisi Muhammet Sefa Aktay ise, "KONBELTAŞ ailesi olarak çölyaklı hastalar için adımlar atmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bugün gelen çocuklarımızdan bazıları ilk defa pizza yiyecek. Bunun da mutluluğu bize yeter" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çölyak hastası çocuklar ise, çok mutlu olduklarını bu tarz etkinliklerin daha çok olmasını istedi. - KONYA