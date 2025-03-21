Konya'da Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararına Tepkiler Sürüyor

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler Konya'dan da sürüyor. Konyalı vatandaşlar akşam saatlerinde bir araya gelerek Zafer Meydanı'nda eylemlerini sürdürdü. Bir araya gelen vatandaşlar, 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hükümet istifa' sloganları attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor.

Gözaltı kararına tepki gösteren ve protesto düzenleyen illerden biriside Konya oldu. Konya'da binlerce vatandaş akşam saatlerinde Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek 'Susma sustukça sıra sana gelecek' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı. Eylemler Konya merkez ilçelerinin yanı sıra Seydişehir ilçesinde de devam etti.

Konyalı vatandaşlar yürüyüşlerini bitirdikten sonra dağıldı. Protestolar sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı.