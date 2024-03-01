Konya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya\'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya'da, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden 112 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in saldırıları protesto edildi.

01.03.2024 15:16  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden 112 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 112 kişinin hayatını kaybetmesi 760 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıları Konya'da protesto edildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı'nda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabı cenaze namazının ardından basın açıklaması yaparak İsrail'in saldırılarını kınayan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Bu gün, katil İsrail işgal ordusunun çocuk, kadın, yaşlı gözetmeden sürdürdüğü soykırımın 147'inci günü. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra, insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. Katliamlarıyla açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum ettiği Gazzeli kardeşlerimizi, dün yaptığı saldırı ile de gıda ve insani yardım kuyruğundayken katletti" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

İsrail, Konya, Gazze, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:27:11. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement