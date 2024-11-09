Konya'da İş Yerinde Yangın

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Konya'da iş yerinde çıkan yangın korkuttu

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde ilçede bulunan eski hal dükkanlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

(FMK-ARD-FM-