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Konya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Cinler Mahallesi Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi ile 92855 Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 ESM 14 plakalı kamyonet ile İ.A. yönetimindeki 42 AGJ 046 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan O.K. ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.