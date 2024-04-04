Konya\'da Kaybolan Koyunlar Dronla Bulundu

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Konya'da arazide yayılırken dağlık arazide kaybolan koyunlar dronla yapılan aramayla bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bilecik Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akdoğan'a ait koyunlar ağılın çevresinde yayıldıkları sırada uzaklaştı. İşlerini bitirdiğinde ağılın uzağında bulunan bir tepe civarında koyunları gören Mustafa Akdoğan, dağlık araziye doğru gitti ancak koyunlar gözden kayboldu. Yaklaşık 2 saat boyunca koyunları arayan Akdoğan bulamayınca aklına dron ile aramak geldi. Bunun üzerine dron ile ağıl çevresindeki tepelerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda koyunlar kayboldukları istikametten ters yönde birkaç kilometre uzakta bulundu. Koyunlar dronla bulunduğunda dronun sesi ile koşuşturmaları da görüntülere yansıdı.

Mustafa Akdoğan koyunların izini kaybettiğini anlatarak, "Baktım koyunlar yok. O sırada dağda tırmanma, arama derken bulamadık. Dronla yukardan baksak koyunları buluruz diye düşündüm. Aramaya başladık. İlk bataryayı bitirdik. Kaybolduğu yönde aradık. Orada yoklardı. Diğer tepenin arkasına baktık. Koyunları kaybettiğimiz yerden çok uzakta üçüncü batarya biterken karşı tepenin oradan bulduk" dedi.

Dronla kayıp koyunları bulan Hakan Gökalp ise, "Akşam üzeri saat 18.00 sıralarında koyunları aramak için geldik. Havanın kararması da yaklaşıyordu. Köyde koyunlar nereye gidebilir diye araştırma yaptık. Sonrasında hemen araziyi taramaya başladık ve üçüncü bataryamızın sonunda koyunları bulduk" şeklinde konuştu. - KONYA