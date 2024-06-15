Yerel

Konya'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk oluştu.

Arefe günü Musalla Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar Arefe günü mezarlığa gelerek yakınlarına Kur'an-ı Kerim okudu, kabrine su döküp dua etti. Vatandaşlar aynı zamanda mezarların bakımını da yaptı. Ziyarete gelenler, büyüklerinin mezarlarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, mekanlarının cennet olmasını diledi. - KONYA