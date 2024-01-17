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Konya'da öğrencilerin başlattığı Askıda Ekmek kampanyası destek buldu - Son Dakika
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Konya'da öğrencilerin başlattığı Askıda Ekmek kampanyası destek buldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde Vehbi Yurt İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan Askıda Ekmek kampanyası vatandaşlardan destek gördü. Öğrenciler, ihtiyaç sahibi kişilerin ekmeklerini alabilmeleri için ailelerinden aldıkları paraları fırına götürüyor. Kampanya uzun süre devam edecek.

Konya\'da öğrencilerin başlattığı Askıda Ekmek kampanyası destek buldu
17.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Vehbi Yurt İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan Askıda Ekmek kampanyası vatandaşlardan destek gördü.

Minik öğrencilerin duyarlılığı vatandaşlardan tam destek alırken, hem veliler hem de vatandaşlar Askıda Ekmek projesine destek veriyor. Öğrenciler ailelerinden aldıkları paraları okulun yakınındaki fırına götürerek, ihtiyaç sahibi kişilerin ekmeklerini almalarını sağlıyor. Fırın sahibi İbrahim Dikmen, öğrencilerin duyarlılığı karşısında duygulandıklarını, yazıyı gören vatandaşların da katkıda bulunduğunu söyledi.

Vehbi Yurt İlkokulu Müdürü Feryat Çelik ise öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışmayı küçük yaşlardan benimsemeleri için bu faaliyetin yapıldığını ifade ederek, "Öğrencileri milli, manevi, insani ve ahlaki yönden en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. ÇEDES kapsamında yürütülen proje, çocukların kendi yaşantılarına, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı yapacaktır. Öğrencilerimizin kendi harçlıklarını paylaşması, küçük yaşta önem arz etmektedir. Projenin uzun süre devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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