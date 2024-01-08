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Konya'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı - Son Dakika
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Konya'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu. Yapılan düzenlemeye göre, en kısa mesafe için 11 bin 880 TL, en uzun mesafe için ise 16 bin 200 TL belirlendi. Ayrıca, rehber personel bulundurulması zorunlu olan servis araçlarında öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti 3 bin 480 TL olarak düzenlendi.

Konya\'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı
08.01.2024 - 20:46,  Güncelleme: 20:46
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı. Başkan Karabacak, en kısa mesafenin (0-3 km.'ye kadar) 11 bin 880 TL olurken, en uzun mesafenin (0-20 km.'ye kadar) 16 bin 200 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi taşıma ücretlerinde yeniden düzenlemeye gidildiğini söyledi. Başkan Karabacak, "Geçen zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, personel ücretleri, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artış rakamları dikkate alınarak 0 - 3 km.'ye kadar 11 bin 880 TL, 0- 6 km.'ye kadar 13 bin 500 TL, 0 - 12 km.'ye kadar 15 bin 120 TL, 0 - 20 km'ye kadar 16 bin 200 TL olarak belirlenmiştir. Rehber personel bulundurulması zorunlu ilkokul ve ortaokul servis araçlarında taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti ise 3 bin 480 TL olarak düzenlenmiştir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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