Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı

10.04.2022 11:35
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı

Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törende ilkokul öğrencileri polis marşı söylerken, Polis Haftası çerçevesinde resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını söyledi. Devletin bütünlüğüne vurgu yapan Dinç, "Şanla, şerefle yazdığı 176 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız 177. kuruluş yıl dönümüne girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almıştır. Milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiği teşkilatımız, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde bir vazife anlayışıyla ülkemizin birlik ve bütünlüğünün sağlamasında önemli görevler üstlenmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bizleri bölmek için her fırsatı değerlendirmekten geri kalmayan hainlere karşı mücadelemize tüm kararlılığımıza devam edeceğimizi bilinmelidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletimizin bütünlüğüne saldıran hainler emellerine ulaşamayıp bozguna uğradılar. Bilinmelidir ki, kahraman Türk polisi terör ve örgüt suçlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürecek, şerefli armasını göğsünde taşıdığı müddetçe dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecek. Bugün de şehit olma sırası bize geldi diye sevinen şehitlerimizin kanlarıyla yıkanan bu topraklarımızı hainlere dar edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm teşkilat mensuplarımızın ve fedakar ailelerinin 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevi esnasında ülkemizin milli menfaatleri uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve emekli mensuplarımıza sağlık ve mutluluk temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Osman Küçükdilan İlkokulu öğrencileri polis marşı ve polis akademisi marşını seslendirdi. Korodaki öğrencilerin seslendirdiği marşlar, İl Emniyet Müdürü Dinçer ve teşkilat mensupları tarafından beğeni topladı. Emniyet Müdürü Dinç, daha sonra polis ve 15 Temmuz konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi. Program hatıra fotoğrafı çekimleri ile sona erdi. - KONYA

Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı

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Atatürk Anıtı, Konya, Polis, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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