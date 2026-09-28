Konya\'da rahatsızlık sonucu ölen 24 yaşındaki uzman çavuş Erdemli\'de toprağa verildi

Konya'da rahatsızlık sonucu ölen 24 yaşındaki uzman çavuş Erdemli'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki uzman çavuşun naaşı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenen askeri törenin ardından Limonlu Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Konya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hastalığa yenik düşen Uzman Çavuş Mustafa Can'ın naaşı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde törenle son yolculuğa uğurlandı.
Konya'nın Taşkent ilçesinde görev yapan 4 yıl önce göreve başlayan Uzman Çavuş Mustafa Can, 10 gün önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak önceki gece hayatını yitirdi. Can'ın naaşı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. İlçedeki Ulu Cami'de ikindi namazı sonrasında askeri tören düzenledi. İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Can'ın naaşı törenle Limonlu Mahallesi Mezarlığı'na uğurlandı.
Cenaze törenine Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albaya Mahmut Yürüksoy, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Erarslan, diğer ilçe protokolü, şehidin babası Erdoğan Can, yakınları, vatandaşlar, emniyet ve askeri personel katıldı.
Çocuk yaşta annesi Sevim'i hastalıktan kaybeden, 24 yaşında beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden uzman çavuş Can'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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