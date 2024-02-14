Konya\'da Sevgililer Günü\'nde Çiçekçilerde Yoğunluk

Konya'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği devam ediyor. Birçok kişi sevgisini ifade etmek için sevdiklerine çiçek yollamayı tercih ediyor.
Konya'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi tüm hızlıyla sürüyor. Çiçekçiler çift mesai yaparken, hummalı bir şekilde çiçeklerin hazırlanması işlemi devam ediyor. Sevdiklerini mutlu etmek için bazı vatandaşlar çiçekçilere gelerek çiçeklerini alırken, birçok kimse ise çiçekleri sipariş vererek sevdiklerinin evine ya da çalıştığı yere göndermeyi tercih ediyor. Fiyatların bu sene çiçek buketlerinin 400 liradan başladığı ve 5 bin liraya kadar çıktığını ifade eden çiçekçi Emre Çakır, bu sene aşırı derece yoğunluk olduğunu söyledi.
"Beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk var"
Babasından kalan çiçekçilik mesleğini 15 yıldır devam ettiren Emre Çakır, "Bu sene yoğunluğumuz oluyor. Geçen sene satış yapmadık diyebiliriz. Bu sene beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk var. Çeşit, seçenek olarak daha fazla gün geçtikçe yeni modeller, yeni çeşitler yapmaya çalışıyoruz. Beklentimiz yüksek her şey yolunda, güzel olacak. Ağırlık olarak gül, papatya, kesme çiçek dediğimiz, epey talep var. Saksı durumunda orkidemiz bayağı revaçta şu an için. Fiyat aralığı bu sene çeşit fazla olduğu için 400 liradan başlayıp, 5 bin liraya kadar çiçek var" dedi.
"Çiçek benim için hayat, medeniyetin simgesi"
Sevgililer Gününü unutanların çok olduğunu ve yoğunlukların 15 Şubat'ta da devam ettiğini belirten Emre Çakır, "Unutanlar çok oluyor mesela. 14 Şubat'ta unuttuktan sonra 15 Şubat'ta alanlar da oluyor. Sadece 14 Şubat değil, benim için her gün Sevgililer Günü diyenler oluyor. Bu şekilde olayı toplamaya çalışıyoruz. Genellikle bu oluyor. Eşim de çiçeği çok sever. Yıllardan beri götürürüm hala çiçek götürdüğümde ilk günkü gibi sevinir. Bu zamana kadar çiçekten etkilenmeyen kimseyi görmedim. Çiçek benim için hayat, medeniyetin simgesi diyebiliriz. Açılışlara, doğuma, cenazeye, sevgiliye, evliliğe çiçeksiz bir hayat yok diyebiliriz" şeklinde konuştu. - KONYA
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