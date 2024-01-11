Konya\'da Şivlilik Geleneğinde Çocuklara Etliekmek İkramı

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneğinde etliekmek ustası iki kardeş, dükkanlarına ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diyerek gelen çocuklara etliekmek ikram etti.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneği için çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topladı. Merkez Karatay ilçesi Karacihan Mahallesinde etliekmek fırını işleten Ömer Fazıloğulları ve kardeşi Yücel Fazıloğulları da kendileri küçük yaşlarda kahvaltı yapmadan şivlilik topladıkları için gezen çocuklar aç dolaşmasınlar diye iş yerlerine gelen çocuklara etliekmek ikram etti.

"Kahvaltı yapmadan çıkan çocuklar aç dolaşmasın diye etliekmek dağıttık, tok gezsinler"

Çocuklara etliekmek dağıtan usta Ömer Fazıloğulları, "Konya'mızın gelenekseli olan Şivlilik, yani üç ayların başlangıcı. Bu güzel günde çocuklar heyecan ile evden kahvaltı yapmadan çıktıkları için biz de çikolata, şeker yerine, çocuklar aç dolaşmasın diye etliekmek dağıttık. Tok gezsinler, bugünü mutlu geçirsinler. Böyle bir etkinlik yapalım dedik. Biz zamanında yemek yemeden sabah erken çıkıyorduk sokağa, aç dolaşıyorduk. Şeker, çikolata yiyorduk, midemiz bulanıyordu ve akşam yemek yiyemiyorduk. Çocuklar aç dolaşmasın diye böyle bir şey aklımıza geldi, yaptık" dedi.

Etliekmek ustası Yücel Fazıloğulları ise "Konya'mızın geleneksel Şivlilik gününde şeker, lokum, çikolata ve leblebi gibi ürünler dağıtılıyor. Biz de değişiklik olması adına çocuklar evden kahvaltı yapmadan çıkıyor, çocuklar sebeplensin, aç gezmesinler diye bu tür bir etkinlik yaptık" şeklinde konuştu.

Etliekmek dükkanına ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diye gelen çocuklar ise etliekmek ikramından memnun olduklarını söyleyerek, teşekkür etti. - KONYA