Konya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

Konya\'da Sünnet Şöleni Düzenlendi
07.07.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 30 çocuk için sünnet şöleni yapıldı; etkinlikte dua ve şehir turu gerçekleştirildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid Vakfiyesi'nde yer alan hayır şartı doğrultusunda çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi.

Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, 30 çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde çocuklar ve aileleri Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret ederek dua etti. Mevlana Müzesi bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, oluşturulan konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Programda konuşan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "Mevlana Meydanı'nda 30 çocuğumuzla birlikteyiz. Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz 530 yıl önce Sultan II. Bayezid tarafından kurulan vakfın hayır şartını bugün gerçekleştiriyoruz. Böyle müstesna bir hayır faaliyetinin içinde olmak bizleri mutlu ediyor. Vakıflar kardeşliğin, dayanışmanın yürütüldüğü müstesna kurumlardan bir tanesi. Bu hayır faaliyetimiz de müstesna bir faaliyettir. İnşallah 3 yıldır devam ettiğimiz bu faaliyetimizi önümüzdeki yıllarda da büyüterek, çoğaltarak gerçekleştireceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sünnet, Çocuk, Konya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:15:23. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.