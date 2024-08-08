Konya\'da Yerli Ürün Pazarı Vatandaşların Beğenisini Kazanıyor

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Konya'da Meram Melikşah Pazar Alanı'nda her hafta cumartesi günleri Yerli Ürün Pazarı kuruluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen pazarda, çiftçilerin kendi tarlalarında yetiştirdiği ürünler vatandaşların sofralarına taşınıyor.

Konya Büyükşehir ve Meram Belediyesi'nin iş birliğiyle 5 yıl önce hayata geçirilen Yerli Ürün Pazarı vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Her hafta cumartesi günleri Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan pazarda çiftçiler kendi tarlalarında yetiştirdiği ürünleri satışa sunarken, doğal, ekonomik ve kaliteli ürünler vatandaşların sofralarını süslüyor. Özellikle kış hazırlıklarının yoğunlaştığı bu dönemde, sağlıklı ve güvenli alışveriş için tüm önlemler alınırken pazar, doğal ürün arayan vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Bu pazarda çiftçiler, kendi yetiştirdikleri ürünleri doğrudan tüketiciye sunuyor, tüketici ise aracısız olarak alışveriş yapma imkanı buluyor.

"Hem çiftçimiz hem de vatandaşlarımız kazanıyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Meram'ın farklı mahallelerinde çiftçilere verdiği girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri sonrasında sertifika alan çiftçilerin, her cumartesi günü Yerli Ürün Pazarında sağlıklı ve doğal ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğunu ifade etti. Başkan Kavuş, "Meram çiftçisi, her cumartesi sabahı Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan Yerli Ürün Pazarımızda yetiştirdikleri ürünleri tüketiciye aracısız ulaştırmaktadır. Aracıların kalkmış olmasıyla hem çiftçimiz hem vatandaşlarımız kazanıyor. Çiftçimizin kazancı artarken vatandaşlarımız da ürünleri gönül rahatlığıyla satın alıp tüketebiliyor. Pazarda satışa sunulan ürünlerin ekiminden hasadına kadar kontrolleri yapılıyor, çiftçilerimize satış konusunda destek veriliyor. Bunun yanı sıra Meram Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri alarak ve denetimleri yaparak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Kavuş'tan Yerli Ürün Pazarına davet

Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik sürecin en büyük yapı taşlarından birinin üretim olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, "Üreticiyi her alanda destekleme ve gerekli koşulların sağlanması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü üretimin değerini ve gücünü çok iyi biliyoruz. Ülkemizin topyekün bir ekonomik kalkınma sürecinde olduğu bu süreçte özellikle çiftçilerimize gerekli satış alanlarının oluşturulması için Konya Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek çalışmalara koyulmuştuk. Bu adımın sonucunda yerli ürünlere doğrudan ulaşan vatandaşlarımızın memnuniyetini ve pazara yoğun ilgi gösterdiklerini gördük. Yerli Ürün Pazarı'nın kurulması, çiftçilerimize verilen eğitim ve ekipman destekleri noktasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle kış için hazırlıkların başladığı bu dönemde tüm hemşehrilerimizi cumartesi günleri Meram Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan Yerli Ürün Pazarı'na davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA