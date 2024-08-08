Konya'da Yerli Ürün Pazarı Vatandaşların Beğenisini Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Yerli Ürün Pazarı Vatandaşların Beğenisini Kazanıyor

Konya\'da Yerli Ürün Pazarı Vatandaşların Beğenisini Kazanıyor

Konya'da her hafta cumartesi günleri kurulan Yerli Ürün Pazarı, çiftçilerin kendi tarlalarında yetiştirdiği ürünleri vatandaşların sofralarına taşıyor. Pazarda doğal, ekonomik ve kaliteli ürünler satışa sunulurken, aracısız alışveriş imkanı da sağlanıyor.

08.08.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Meram Melikşah Pazar Alanı'nda her hafta cumartesi günleri Yerli Ürün Pazarı kuruluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen pazarda, çiftçilerin kendi tarlalarında yetiştirdiği ürünler vatandaşların sofralarına taşınıyor.

Konya Büyükşehir ve Meram Belediyesi'nin iş birliğiyle 5 yıl önce hayata geçirilen Yerli Ürün Pazarı vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Her hafta cumartesi günleri Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan pazarda çiftçiler kendi tarlalarında yetiştirdiği ürünleri satışa sunarken, doğal, ekonomik ve kaliteli ürünler vatandaşların sofralarını süslüyor. Özellikle kış hazırlıklarının yoğunlaştığı bu dönemde, sağlıklı ve güvenli alışveriş için tüm önlemler alınırken pazar, doğal ürün arayan vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Bu pazarda çiftçiler, kendi yetiştirdikleri ürünleri doğrudan tüketiciye sunuyor, tüketici ise aracısız olarak alışveriş yapma imkanı buluyor.

"Hem çiftçimiz hem de vatandaşlarımız kazanıyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Meram'ın farklı mahallelerinde çiftçilere verdiği girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri sonrasında sertifika alan çiftçilerin, her cumartesi günü Yerli Ürün Pazarında sağlıklı ve doğal ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğunu ifade etti. Başkan Kavuş, "Meram çiftçisi, her cumartesi sabahı Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan Yerli Ürün Pazarımızda yetiştirdikleri ürünleri tüketiciye aracısız ulaştırmaktadır. Aracıların kalkmış olmasıyla hem çiftçimiz hem vatandaşlarımız kazanıyor. Çiftçimizin kazancı artarken vatandaşlarımız da ürünleri gönül rahatlığıyla satın alıp tüketebiliyor. Pazarda satışa sunulan ürünlerin ekiminden hasadına kadar kontrolleri yapılıyor, çiftçilerimize satış konusunda destek veriliyor. Bunun yanı sıra Meram Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri alarak ve denetimleri yaparak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Kavuş'tan Yerli Ürün Pazarına davet

Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik sürecin en büyük yapı taşlarından birinin üretim olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, "Üreticiyi her alanda destekleme ve gerekli koşulların sağlanması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü üretimin değerini ve gücünü çok iyi biliyoruz. Ülkemizin topyekün bir ekonomik kalkınma sürecinde olduğu bu süreçte özellikle çiftçilerimize gerekli satış alanlarının oluşturulması için Konya Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek çalışmalara koyulmuştuk. Bu adımın sonucunda yerli ürünlere doğrudan ulaşan vatandaşlarımızın memnuniyetini ve pazara yoğun ilgi gösterdiklerini gördük. Yerli Ürün Pazarı'nın kurulması, çiftçilerimize verilen eğitim ve ekipman destekleri noktasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle kış için hazırlıkların başladığı bu dönemde tüm hemşehrilerimizi cumartesi günleri Meram Melikşah Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan Yerli Ürün Pazarı'na davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Alışveriş, konya, Tarım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Yerli Ürün Pazarı Vatandaşların Beğenisini Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 04:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Yerli Ürün Pazarı Vatandaşların Beğenisini Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement