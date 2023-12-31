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Konya'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
31.12.2023 - 00:09,
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Konya'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın kavşakta karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 07 RT 448 plakalı kamyonet, M.H. yönetimindeki 42 KD 920 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen R.H. yönetimindeki 42 B 1781 plakalı plakalı otomobile çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. ve 42 KD 920 plakalı otomobilin sürücüsü M.H. yaralandı. 42 B 1781 plakalı otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.A. acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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