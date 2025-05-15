Konya'daki Depremde Olumsuzluk Yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA