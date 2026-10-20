Konya Derebucak'ta doğal gaz ateşçiliği kursu yoğun katılımla başladı - Son Dakika
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Konya Derebucak'ta doğal gaz ateşçiliği kursu yoğun katılımla başladı

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Konya Derebucak\'ta doğal gaz ateşçiliği kursu yoğun katılımla başladı
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Derebucak'ta Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu yoğun katılımla başladı. Kursla katılımcıların güvenli çalışma, verimli işletim ve yakıt tasarrufu konularında yeterlilik kazanması hedefleniyor.

Konya'nın Derebucak ilçesinde açılan doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu, mesleki yeterlilik kazanmak ve iş hayatına hazırlanmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Derebucak'ta mesleki eğitimi desteklemek ve bölgedeki istihdam imkanlarına katkı sunmak amacıyla doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı. Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen kurs, kursiyerlerin yoğun katılımıyla başladı. Mesleki becerilerin geliştirilmesini amaçlayan kursla katılımcıların doğal gaz yakıtlı kalorifer sistemlerinin işletilmesi konusunda bilgi ve yeterlilik kazanmaları hedefleniyor. Eğitim kapsamında kazan dairelerinde güvenli çalışma, verimli işletim ve yakıt tasarrufu gibi konuların ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Isıtma sistemlerinin doğru ve güvenli kullanılması açısından önem taşıyan eğitim, kursiyerlerin mesleki gelişimlerine katkı sunarken istihdama yönelik yeni fırsatların oluşmasını da desteklemeyi hedefliyor.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, kursiyerlerle bir araya gelerek eğitim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mesleki yeterlilik kazandırmaya ve istihdama katkı sunmaya yönelik kursun başarıyla tamamlanmasını temenni eden Akçay, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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