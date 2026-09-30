Konya Derebucak'ta Gembos Ovası'nda tarım işçileri ve aileleri muayene edildi - Son Dakika
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Konya Derebucak'ta Gembos Ovası'nda tarım işçileri ve aileleri muayene edildi

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Konya Derebucak\'ta Gembos Ovası\'nda tarım işçileri ve aileleri muayene edildi
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Konya Derebucak'ta Gembos Ovası'ndaki mevsimlik tarım işçileri ve aileleri sağlık taramasından geçirildi. Taramada muayene ve danışmanlık verilirken kadın ve çocukların sağlık ihtiyaçları da değerlendirildi, risklere karşı bilgilendirme yapıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi.

Derebucak'ın Gembos Ovası'nda aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından ziyaret edilerek sağlık taramasından geçirildi. Derebucak İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Uzm. Dr. Hasan Alper Karakoç ile Toplum Sağlığı Merkezi hekim ve hemşirelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, tarım işçilerinin sağlık durumları yerinde değerlendirildi. Saha çalışması kapsamında muayene ve sağlık danışmanlığı hizmetleri sunulurken, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarında karşılaşabilecekleri sağlık riskleri konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmada kadın ve çocukların sağlık ihtiyaçlarına da ayrıca değerlendirildi.

Saha çalışmasıyla mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin sağlık ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi, muhtemel sağlık sorunlarının erken fark edilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Derebucak'ta Gembos Ovası'nda tarım işçileri ve aileleri muayene edildi - Son Dakika
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