Konya Karapınar\'da gıda işletmelerine yönelik sağlık denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontroller aralıksız devam ediyor. Satış ve toplu tüketim işletmeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerin teknik ve hijyenik şartları, gıdaların muhafaza ve depolama şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri kontrol ediliyor. Karapınar'da vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen gıda kontrollerinin, işletmelerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.