Konya Karapınar'da gıda işletmelerine yönelik sağlık denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Karapınar'da gıda işletmelerine yönelik sağlık denetimleri aralıksız sürüyor

Konya Karapınar\'da gıda işletmelerine yönelik sağlık denetimleri aralıksız sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda ve tüketici sağlığı için satış ve toplu tüketim işletmelerini denetliyor. Kontrollerde hijyen, depolama, son kullanma tarihi ve etiket bilgileri incelenirken, denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontroller aralıksız devam ediyor. Satış ve toplu tüketim işletmeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerin teknik ve hijyenik şartları, gıdaların muhafaza ve depolama şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri kontrol ediliyor. Karapınar'da vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen gıda kontrollerinin, işletmelerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Karapınar, Tarım, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya Karapınar'da gıda işletmelerine yönelik sağlık denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Tutuklanan Arif Kocabıyık’ın savcılıktaki ifadesi skandal Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Evlenecekleri Konuşuluyordu Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor

14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
14:49
Jose Mourinho’dan Arda Güler kararı 125 milyon euroluk yıldıza acımadı
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı
14:25
Yeni sezonun ilk gafı Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 15:09:34. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Karapınar'da gıda işletmelerine yönelik sağlık denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement