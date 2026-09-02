Konya Meram\'da terliğini çalan hırsızın tilki olduğu kamerayla ortaya çıktı

Konya'da bir vatandaş, evinin kapısının önündeki terliğin kaybolması üzerine terliği kedi veya köpeğin aldığını düşünerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde terliği evin kapısına gelen tilkinin ağzına alıp götürdüğü ortaya çıktı.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Yeşiltekke Mahallesi'nde yaşayan esnaflık yapan İdris Erdoğan, evin kapısından terliklerinin kaybolması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtları izleyen Erdoğan, terliklerinin bir tilki tarafından götürüldüğünü gördü. Tilkinin sonraki günlerde de evinin önüne geldiğini belirten Erdoğan, bu kez denemek amacıyla kapının önüne spor ayakkabı bıraktı. Tilki spor ayakkabıyı da alıp giderken, evin yakınına bıraktı.

Tilkinin evlerine gelerek bir tane terliği götürdüğünü belirten İdris Erdoğan, "Terlik yok' dediler. Ben de 'kedi, köpek götürmüştür' dedim. Kamera kaydını açtım. Baktık tilki götürmüş. Bir sonraki gün denemek için bir terlik daha koyduk. Bu tilki yine geldi, götürdü. Üçüncü gün spor ayakkabı koyduk. O gün de spor ayakkabıyı götürdü ama meşin olmayınca beğenmemiş. Onu yakın bir yere bırakmış. Kapıyı biraz aralıyor, içeriye falan da bakıyor. Kamerada bunlar hep gözüküyor. Dördüncü günde ise bizim köyde arılarımız var. Bal alıyorduk. Bizim arkadaş var, beyaz giyince tanıyamadı herhalde bağırmaya başladı. 'Ne oldu' dedim. 'Tilkiyle aramda 1 metre mesafe vardı, üstüme geliyordu elimde bir şey olsa vuracaktım' dedi. Bağırınca kaçmış. Muhtemelen bu tilki bize her gün geliyor ama şimdi de bir şey koymuyoruz oraya. Tilkiyle gönül bağımız yok ama ilerde bir dostluk kurabiliriz" dedi.