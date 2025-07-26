Konya'nın Soğuk Baklavası Yazın Vazgeçilmezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Konya'nın Soğuk Baklavası Yazın Vazgeçilmezi

Konya\'nın Soğuk Baklavası Yazın Vazgeçilmezi
26.07.2025 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaz mevsimine özel soğuk baklava, sıcak havalarda serinletici bir tatlı alternatifi sunuyor.

Konya'da tatlı ustaları tarafından yaz mevsimine özgü hazırlanan soğuk baklava, sıcak havada soğuk baklava lezzeti isteyenlerin tercihi oluyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, tatlı ustaları tarafından ince ince açılan hamurun içerisine fıstık, ceviz ve sütün karışımı ile hazırlanan soğuk baklava, tereyağı sürülen tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor. Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda dinlendirilen soğuk baklava, üzerine serpilen kakao ve çikolata tozu ile servis ediliyor.

"Soğuk baklava genelde yaz günlerinde tüketiliyor"

Soğuk baklavanın Konya'da son 5-6 yıldan beri popüler bir ürün haline geldiğine dikkat çeken tatlı ustası İbrahim Taşdemir, "Daha öncesinde zaten böyle bir şey yoktu. Doğuda yapılmaya başlandı, daha sonra Batı bölgelere de yayıldı. Soğuk baklava yaz günlerinde genelde tüketiliyor. Kışın dolaptan çıktığı için pek tüketilmiyor. İçerisinde aynı baklava gibi yapıyoruz, katmanlı olarak baklavadan biraz ince olduğu için böyle içerisinde daha az hamur, sütün yoğunluğu daha fazla hissedebilmek ve onun hissiyatını alabilmek için bu şekilde işleniyor. Sütü mümkün olabildiğince kaliteli bir sütten ve kaliteli kremadan yapılmalı. Hazırlanış aşamasının ardından önce fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra sütünü veriyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat dinlendiriyoruz. Sonrasında yaz günlerinin sütlü tatlısı servise hazır hale geliyor. Baklava yazın ağır geliyor diyen vatandaşlar için soğuk baklava daha ideal oluyor. Hem bir serinlik, ferahlık veriyor dolaptan çıktığı için hem de tüketilmesi yazın daha hoş olduğu için müşteri de daha çok tercih ediyor soğuk baklavayı" dedi.

"Bilmediğiniz bir yerden almış olduğunuz soğuk baklava, gıda zehirlenmesine yol açabilir"

Soğuk baklavayı tüketim aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaların başında süt geldiğine dikkat çeken tatlı ustası Taşdemir, "Soğuk baklavanın içerisinde süt olduğu için bozulma olasılığı daha yüksek ve alırken dikkat edilmesi ve günlük üretim olması lazım. Çünkü gıda zehirlenmeleri sütle başlar, sütle biter. En çok dikkat edilmesi gereken aldığınız markanın, firmanın günlük üretim yapmış olduğuna dikkat etmeniz lazım. İyi malzemeden iyi bir ürün çıkıyor. Kullanılan malzemenin tam olması gerekir. Ortalamanın altına düşünce de yenilecek özelliğinden çıkıyor. Kaliteli bir ürün almak istiyorsanız, gerçekten özellikle soğuk baklava için söylüyorum, kaliteli bir yerden alınmalı. Çünkü bilmediğiniz bir yerden almış olduğunuz soğuk baklava, maalesef gıda zehirlenmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Kara fırında ne pişerse ayrı bir lezzet alıyor"

Soğuk baklavanın hazırlanma aşamalarını sıralayan Taşdemir, "Aynı baklava yapar gibi ilk katman altına sağlam düzgün bir hamurumuzu atıyoruz. Sonra döşeme hamurlarımızı kat kat atıyoruz. Yarısına geldiğimizde Hindistan cevizi atıyoruz veya fıstığını atıyoruz. Daha sonra üst katmanı döşüyoruz. En son da üzerine 3 ila 5 parça sağlam yüzlük dediğimiz yüzlüğü çekiyoruz. Sonra kesip, dinlendirip bir 10 dakika fırınlıyoruz. Fırınladıktan sonra da önceden hazırlamış olduğumuz sütü biraz dinlendirip veriyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat dolapta tutuyoruz sonra servise hazır. Baklavalarımızı kara fırında pişiriyoruz. Kara fırının kendine has bir dokusu var. Kara fırına neyi atarsak, odun ateşinde olduğu için ayrı bir doku kazandırıyor ürüne. Kara fırında ne pişerse ayrı bir lezzet alıyor, ayrı bir tat alıyorsunuz. Yani pişirmesini de seviyorum, yemesini de seviyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Gastronomi, Güncel, Kültür, Yerel, Yaşam, konya, tat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'nın Soğuk Baklavası Yazın Vazgeçilmezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
Dolar ve Euro güne düşüşle başladı İşte 25 Temmuz güncel kurlar Dolar ve Euro güne düşüşle başladı! İşte 25 Temmuz güncel kurlar
Antik Mısır’da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı Antik Mısır'da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı
Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak İşte aranılan şartlar Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar
Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı Sadece 60 dolara mal oluyor 56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor
Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat
Jhon Duran’dan Osimhen için olay sözler Jhon Duran'dan Osimhen için olay sözler

08:25
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
07:46
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
00:43
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
23:52
Moody’s ve Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
11:35
Kenan İmirzalıoğlu’ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraf: Yakışıklılık yetmez, zeka şart
11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
11:31
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
11:24
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
11:24
O mesafeden tazyikli su sıkılır mı Genç kız hayatının şokunu yaşadı
O mesafeden tazyikli su sıkılır mı? Genç kız hayatının şokunu yaşadı
11:20
Otomotivde tarihi rekor Kocaeli’de üretilen her 10 araçtan 9’u yurt dışına gitti
Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti
11:19
Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 09:31:22. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'nın Soğuk Baklavası Yazın Vazgeçilmezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.