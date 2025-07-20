Konya OSB'ye Yeni Polis Merkezi Kazandırıldı - Son Dakika
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Konya OSB'ye Yeni Polis Merkezi Kazandırıldı

Konya OSB\'ye Yeni Polis Merkezi Kazandırıldı
20.07.2025 08:34
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Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve KOS arasında yeni polis merkezi protokolü imzalandı.

Konya Valiliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) arasında, 'Konya Organize Sanayi Bölgesi Polis Merkezi Amirliği Binası Yapılması Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında bölgeye kazandırılacak yeni polis merkezi ile bölge daha güvenli hale gelecek.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın himayelerinde, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek tarafından imzaları atılan protokol kapsamında, KOS Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir polis merkezi amirliği binası kazandırılarak emniyet müdürlüğünün kullanımına tahsis edilecek. Yapılan bu yatırımla, bölgenin emniyeti daha fazla artırılmış olacak.

İmza töreninde konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, yeni yatırımla birlikte KOS'un daha huzurlu bir üretim ortamına kavuşacağını söyledi. Emniyetin sadece bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve huzurun da teminatı olduğunu ifade eden Akın, "İmzaladığımız bu protokolle, Konya Organize Sanayi Bölgemize bir polis merkezi kazandırıyoruz. Mesai kavramının ötesine geçerek çalışan polislerimizle, bölgenin güvenliğini daha da güçlendirmiş olacağız" dedi.

KOS'un, güvenlik seviyesi daha fazla artacak

Daha sonra konuşan Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen de, 31 milyon metrekare büyüklükle Türkiye'nin 2. en büyük OSB'si konumuna gelen Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin güvenlik seviyesinin üst düzeyde olduğunu söyledi. Bölgeye giren tüm araçların kayıt altına alındığını aktaran Büyükeğen, "Bölgemize yapılan araç giriş ve çıkışları plaka tanıma sistemi ile 6 farklı noktadan 16 kamera ile 7 gün 24 saat kayıt altına alınmaktadır. Güvenlik personellerimiz günlük 900 kilometre devriye atıyor. Yine bölgemiz içerisindeki 167 noktadaki 632 kameralı sistemimizle, Konya Organize Sanayi Bölgemizin güvenliğini sağlıyoruz. Bu kapsamda yapılacak olan yeni polis merkezimizle de, bu güvenlik seviyesini daha fazla artırmış olacağız. Valimizin öncülüğünde, emniyet teşkilatımızla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu protokolün, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise, Konya'nın güvenliği için atılan bu önemli adımdan dolayı emeği geçen Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya OSB'ye Yeni Polis Merkezi Kazandırıldı - Son Dakika

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