Konya Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası\'nda İşçiler Zam Protestosu Başlattı

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"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

TANER ÖZAY

Konya'nın Seydişehir İlçesinde Eti Alüminyum Fabrikası'nda işverenin teklif ettiği yüzde 56'lık zammın beklentileri karşılamaması sonucu işçiler protesto kararı aldı. 6 Şubat akşamı başlayan protestolar 5. gününde de devam etti. Yetkililere seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden bir işçi, "Eylemlerimize iş verenlerimiz, siyasilerimiz sesimizi duyana kadar devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Konya Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası'nda işçiler verilen zammın yetersizliği nedeniyle günlerdir gerçekleştirdiği eylemlere devam ediyor. Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşları, geçim sıkıntısı, Seydişehir'deki yüksek kira fiyatları ve her gün artan gıda fiyatları karşında yüzde 56'lık zamma karşı eylem kararı aldıklarını ifade eden işçiler yapılan zammın kabul edilebilir olmadığını belirtiyor.

Eylemlerin 5. gününde açıklama yapan bir işçi eylemlerini hak ettikleri ücreti alana kadar sürdüreceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat akşamı Özçelik-İş Sendikası Seydişehir şubesi önünde başladığımız yürüyüşümüz, eylemlerimiz, devam etmektedir. İşverenimizin bize teklif ettiği yüzde 56'lık zammı kabul etmediğimiz için Özçelik-İş Sendikası ile işçi arkadaşlarımızla 6 gündür burada eylemlerimize devam ediyoruz. Bizim amacımız iş verenimizi, iş yerimizi zarara uğratmak değildir. Hak ettiğimiz ücretlerimizi almaktır.

"ASGARİ ÜCRETLE YARIŞIR HALE GELDİK"

20 yıllık çalışan bir işçi olarak 2005 yılında işe başladığımızda memur maaşlarıyla aramızda çok büyük uçurumlar yoktu. Bu 20 yıllık süreçte memur maaşlarını bırakın asgari ücretle yarışır hale geldik. Metal sektöründe ağır iş kollarında çalışan işçilerin asgari ücretin bir tık üzerinde maaş almaları kabul edilebilir bir durum değildir. 15 bin lira gibi paralarla çalışıyorduk. Yeni zamlarla beraber 22 bin lira gibi tutarlara geldik. Bu tutarlar bizim için yeterli tutarlar değil.

"SESİMİZ DUYULANA KADAR DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye şartlarında 22-23 bin lira geçinilebilir bir durum değildir. Seydişehir'de ev kiralarının 10-12 bin lira bandına geldiği, marketlerin ateş aldığı sağlık giderlerinin, eğitim giderlerini karşılamayan bir ücreti kabul etmiyoruz. Eylemlerimize iş verenlerimiz, siyasilerimiz sesimizi duyana kadar devam etmeyi düşünüyoruz."