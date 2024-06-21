Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü

Konya'da bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Bahçe, binlerce kelebek ve farklı hayvan türleri ile ziyaretçilerini ağırladı.

21.06.2024 10:39
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Konya'da bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kurban Bayramı için Konya'ya gelen vatandaşlar, Konya'da bulunan tarihi ve doğal güzellikleri gezdi. Bu adreslerden biri de Konya Tropikal Kelebek Bahçesi oldu. Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılarak ülke turizmine kazandırılan ve bin 600 metrekarelik kelebek uçuş alanı ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi; 3 bin 500 metrekaresi gezi alanı olmak üzere toplam 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip. Tropikal ülkelerden gelen ve 45 farklı türdeki yaklaşık 10 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ayrıca farklı hayvan türleri ile birlikte 98 türe ait yaklaşık 20 bin adet bitki yer alıyor. Tropikal iklime sahip olan Kelebek Bahçesi'nde sıcaklık 28 derecede, nem oranı ise yüzde 80 olarak sabit tutuluyor.

Sabah erken saatlerde Konya Tropikal Kelebek Bahçesine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kelebekler Bahçesini gezen vatandaşlar hem kelebekleri yakından gördü hem de fotoğraf çekti.

Kelebeklere ilgisinin olduğunu anlatan Esat Serim, "Kelebekler, çok güzel ve çok tatlı. Burası çok nemli, kelebeklere uygun bir ortam. Kelebekler değişik ve güzel canlılar. Kanatlarında çok güzel şekiller var" dedi.

Kayseri'den Kurban Bayramı için ailesi ile birlikte Konya'ya gelen Mehmet Ali Karagöz, "Kayseri'den Kurban Bayramı için geldik. Gayet güzel bir yer. Devletimizin sunduğu imkanlar çerçevesinde insanların gezip sosyalleşebileceği bir yer. Burayı çok sevdik, beğendik" şeklinde konuştu.

Eşi ile birlikte bayram tatilinde Tropikal Kelebek Bahçesi'ne gelen Gülşen Gök, " Sivas'tan bayram ziyaretine geldik. İnanılmaz güzel ama içerisi çok sıcak. Yüzde 80 nem oranı 28 derece ortam sıcaklığı var. Gayet güzel, çok sevdim. Yolda gelirken eşime de söyledim bu atmosferi düşünüp yapana gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey çok güzel çok beğendik" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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