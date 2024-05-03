Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuksuz yargılanmasını istedi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuksuz yargılanmasını istedi

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, teleferik kazasından sonra tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün bir an önce tutuksuz yargılanmasını istediklerini belirtti. Kotan, kazada hayatını kaybeden vatandaşa başsağlığı diledi ve kurtarma çalışmalarının başarılı olduğunu vurguladı. Ayrıca, tutuklu yargılanan Mesut Kocagöz'ün halkın iradesinin gasp edildiğini ve en kısa zamanda görevine dönmesini beklediklerini söyledi.

03.05.2024 10:51  Güncelleme: 11:02
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, teleferik kazasından sonra tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün bir an önce tutuksuz yargılanmasını istediklerini belirterek, "Mesut Başkanımızın en yakın zamanda görevinin başına dönmesini bekliyoruz. Bütün Antalya, bütün Türkiye bunu bekliyor" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem maddelerine geçilmeden yaptığı açıklamada, 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazasına değindi. Kotan, "12 Nisan'da yaşanan kazadan dolayı vefat eden vatandaşımızın ailesine başsağlığı, yaralı olanlara da geçmiş olsun diliyorum. AK Parti milletvekillerinden CHP milletvekillerine kadar oradaydı. Konyaaltı Belediyesi olarak ekiplerimizi kurtarma çalışmaları için seferber ettik" dedi.

"KURTARMA ÇOK BAŞARILIYDI"

40 saate yakın, üst düzey yetkililerle ve en altta çalışan emekçilerle ile beraber hiç kimsenin uyumadan kurtarma çalışmalarına katıldığını dile getiren Başkan Kotan, üzücü olayda çok organize ve disiplinli bir kurtarma çalışması yapıldığını aktardı. Kotan, "Kurtarma çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"NE TÜRKİYE'NİN NE DE ANTALYA'NIN GÖNLÜ RAZI DEĞİL"

Yaşanan teleferik kazasının ardından soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklu olarak yargılanmasına karar verildiğini hatırlatan Başkan Kotan, "Teleferik kazasıyla ilgili bir soruşturma başlatılmak zorundadır. Bir suistimal var mı yok mu ne oldu ne bitiyor ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunlar yapılırken seçilmiş bir belediye başkanı tutuksuz yargılanabilirdi. Mesut Başkanın tutuklu yargılanması vicdanda yara açmıştır. Seçilmiş bir belediye başkanı soruşturmaya dahil edilebilir. Ama tutuksuz bir şekilde yargılanacağı yerde tutuklu bir şekilde yargılanarak halkın iradesinin gasp edilmesine ne Türkiye'nin ne de Antalya'nın gönlü razı değil" dedi.

"TÜRK YARGISI'NA GÜVENİYORUZ"

Adaletin yerini bulacağına inandığını belirten Başkan Kotan, "Yargılanma süreci devam etse de tutuksuz olarak Mesut Başkan görevinin başına dönmesi gerekiyor. Döndükten sonra da yargılanma süreci devam eder. Türk yargısına güveniyoruz. Güvenmek zorundayız. ve en yakın zamanda Mesut Başkanımızın çıkacağına da gönülden inanıyoruz. Çünkü artık halkın yüreği bu tutukluluğu kaldırmıyor. Seçilmiş bir belediye başkanının yurt dışına kaçacak durumu yoktur. O yüzden Mesut Başkanımızın en yakın zamanda görevinin başına dönmesini bekliyoruz. Bütün Antalya, bütün Türkiye bunu bekliyor. Vicdanlarımız da artık yaralanmasın. En kısa zamanda adaletli bir karar verileceğini düşünüyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz\'ün tutuksuz yargılanmasını istedi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuksuz yargılanmasını istedi - Son Dakika

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