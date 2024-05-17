Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Öğrencilere Görev Verdi

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı makamında ziyaret eden Konyaaltı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kotan, "Bugün size görev veriyorum. Sizler artık belediyemizin müfettişlerisiniz. Çalışmalarımızla ilgili eksik gördüğünüz ne varsa söyleyin" dedi.

Konyaaltı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kotan öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara teker teker yanıt verdi. Kotan çocukların, "Başkan olmak zor mu?", "Sokak hayvanları için projeleriniz nelerdir", "Daha çok çocuk parkı yapacak mısınız", "Sizce adalet nedir?" gibi sorularına yanıt verdi. Çocuklara belediyenin ve belediye başkanının görevlerini de anlatan Başkan Kotan, "50 bin vatandaşımız bana oy verdi. Benimle belediye meclis üyeleri de seçildi. Sizlere en iyi şekilde hizmet sunacağız" dedi.

"Eksik gördüğünüz her şeyi söyleyin"

Konyaaltı'nda ikamet eden vatandaşların hayat konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını anlatan Kotan, "Bir sınıf başkanı ve yönetimini seçtiğinizi düşünün. Yönetim kurulu ve sınıf başkanı, sınıfın temizlenmesini, sıraların tamiratını sağlıyor. Belediyeyi de bu şekilde düşünebilirsiniz. Sizlerin hayat konforunu artırmak istiyoruz. En iyi kaldırımları, en iyi yolları, en iyi parkları yapmaya çalışıyoruz. Size buradan görev veriyorum arkadaşlar. Eksik kusur görürseniz, muhakkak bize ya da öğretmeninize haber verin. Buradan çıktığınız zaman belediyenin müfettişi siz olacaksınız" ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda öğrenciler belediye meclis salonuna giderek temsili meclis oluşturup sınıfları adına çeşitli kararlar aldı. - ANTALYA