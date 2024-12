Konyaaltı Belediye Meclisi Yıl Sonu Toplantısını Kadın Hakları Günü\'nü Kutlayarak Gerçekleştirdi

Yerel

Konyaaltı Belediye Meclisi, yılın son meclis toplantısını Başkan Cem Kotan yönetiminde yaptı. Başkan Kotan, "Mustafa Kemal önderliğinde 1934 yılında Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazandı. Dünyanın birçok ülkesinden önce Türkiye'de kadınlar eşit temsil hakkına sahip oldu, bizler eşitlik yerelde başlar anlayışla kadınlarla birlikte bu kenti yönetiyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 2024 yılının son meclis toplantısı olan Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın Başkanlığında, Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Meclis toplantısına katılım yoğun oldu. Başkan Kotan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında kadın meclis üyelerine, kadın muhtarlara ve belediyede çalışan kadın personele karanfil verdi. Gündem dışı konuşmasında 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününe değinen Başkan Kotan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında gittikleri sürece hiçbir zaman geriye doğru adım atılmayacağını kaydetti.

Hayat mücadelesi veriliyor

Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman eşitliği savunduklarını kaydeden Başkan Kotan, "Bugün gerçekten önemli bir gün. Kadınlar Türkiye'de haklarına ve demokrasiye dört elle sarılmış durumdalar. Bundan 90 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aydınlık bir yol açıldı. Kadınlar haklarını her kulvarda savunuyorlar. Biz de her zaman kadınların hak mücadelelerinde yanında olduk. Son yıllarda kadınlara yaşatılan şiddet olaylarını hepimiz biliyoruz. Bunların son bulması için kadınları güçlendirmek ve desteklemek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda kadınlar kazanılmış haklarını kaybetmemek için çabalıyorlar. Hatta şu anda hak mücadelesinden çok hayat mücadelesi veriyorlar. Bizler Konyaaltı Belediyesi olarak kadınların her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Kotan, "Hayatın her alanında eşit temsili önemsiyoruz. Konyaaltı Belediye Meclisimizde 7 kadın meclis üyemizle, belediyemizde 11 kadın müdürümüzle, mahallelerimizde 10 kadın muhtarımızla birlikte çalışıyor, eşitlik yerelde başlar diyoruz. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" dedi.

Kadın meclis üyeleri mor fularla katıldı

CHP'li ve AK Parti'li kadın meclis üyelerinin mor fularlarla katıldığı meclis toplantısında, kadın grubunu temsilen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal söz alarak, kadınların eşit temsil hakkının önemine vurgu yaptı. Ünsal, "Siyaset üstü mücadelemizle, kadının insan hakları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA