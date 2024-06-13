Konyaaltı Belediyesi Camileri Temizliyor - Son Dakika
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Yerel

Konyaaltı Belediyesi Camileri Temizliyor

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezinde bulunan 80'e yakın camide detaylı temizlik çalışması başlattı.

13.06.2024 13:30
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Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezinde bulunan 80'e yakın camide detaylı temizlik çalışması başlattı.

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için ilçe merkezinde bulunan 80'e yakın camide temizlik çalışması başlattı.

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Kuba Camii'nde temizlik çalışmalarını tamamladı. Öncelikle cami avlusunu temizleyen ekipler, bahçeye düşen yaprakları üfleme makinesiyle temizledikten sonra avluyu yıkadı. Ardından caminin içerisinde çalışmalarını sürdüren ekipler, önce halıları süpürdü, sonrasında da mihrap, minber, vaaz kürsüsü, kütüphane ve ayakkabılık gibi bölümlerin tozunu aldı. Ekipler daha sonra caminin tuvalet ve lavabolarını hijyenik hale getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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