Tüm Bel-Sen\'den Konyaaltı Belediyesi\'nden alacakların ödenmesi çağrısı

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Tüm Bel-sen bünyesinde çalışan 227 işçi, 2 buçuk yıldır ödenmeyen ve Konyaaltı Belediyesi ile sendika arasında 2024 yılında imzalanan sözleşmeden kaynaklanan memur alacaklarının halen ödenmediğini belirterek, belediye yönetimine çağrıda bulundu.

Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt ile Konyaaltı Belediyesi önünde işçiler öğle saatlerinde belediye önünde bir araya geldi. 2024 yılında sendika arasında imzalanan sözleşmeden doğan ve her bir memur için 200 bin TL'nin üzerinde olduğu belirtilen alacakların halen ödenmediğini ifade eden Karakurt, "Tüm Bel-Sen olarak, Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan ile her görüşmemizde sorunun çözümü için bir ödeme planı ve takvimi yapılmasını istedik. Belediye yönetiminin bu konuda istediği süre konusunda hep yapıcı olduk ve pozitif bir tutum aldık. Ancak, iki yılı geçen bu süre içerisinde Belediye yönetimi birikmiş, alacaklarımızın ödenmesi içini şu ana kadar bizlere hiçbir bir ödeme planı sunmadı. Dolayısıyla bu belirsizlik ve kararsızlık Konyaaltı Belediyesi emekçilerinin yaşadıkları sıkıntıları daha arttırdığı gibi içerideki alacaklarımızın da her geçen gün değer kaybetmesine yol açtı" dedi.

"İkramiye ve sosyal haklarımız iptal edildi"

Karakurt, Konyaaltı Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan sözleşmenin korunması gerektiğini belirterek, "Konyaaltı Belediyesi ile sendikamız Tüm Bel Sen arasında 2024- 2026 yılını kapsayan sözleşmeyi ki bu sözleşme Antalya'nın en iyi sözleşmesiydi. Korumak yerine daha süresi dolmadan ve içerideki alacaklarımız ödenmeden, ikramiye ve sosyal haklarımızın iptal edilmesi bizlerde Belediye yönetimine karşı bir güven bunalımı oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi, Konyaaltı Belediyesi'nde çalışma barışı ve huzurun sağlanabilmesi için çalışanların alacaklarının bir an önce ödenmesi yönünde adım atılması gerektiğini söyledi. Açıklamanın sonunda, hak, hukuk, adalet ve demokrasi vurgusu yapılarak çalışanların haklarının korunmaya devam edileceği belirtildi. - ANTALYA