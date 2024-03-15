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Konyaaltı Belediyesi'nde kalp sağlığı ve sağlıklı beslenme semineri düzenlendi. Seminerde vatandaşlara ve belediye personeline, kalp sağlığına yönelik en güncel bilgiler ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının koruyucu etkisi anlatıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda kalp sağlığı ve sağlıklı beslenme semineri düzenlendi. Seminere, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Seminerde Kardiyoloji Uzmanı Ömer Görkem Göldağ ve Diyetisyen Rumeysa Göldağ, seminere katılan katılımcılara kalp sağlığına yönelik en güncel bilgileri ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının koruyucu etkisi hakkında bilgi verdi. Seminer sonunda vatandaşlar, konunun uzmanlarına sorularını yöneltti.

Kardiyoloji Uzmanı Ömer Görkem Göldağ, "Kalp sağlığı ve sağlıklı beslenme ile ilgili konuları konuştuk. Ramazan ayında kimler oruç tutabilir? Kimler oruç tutamaz bunlardan bahsettik. Bize bu imkanı verdiği için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür ederim" dedi.

Diyetisyen Rumeysa Göldağ da "Seminerimizde kalp sağlığı beslenme nasıl olmalıdır? Koruyucu ve tedavi edici olarak beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki etkisi nedir? Akdeniz diyet modeli dediğimiz şey aslında nedir? Nelere dikkat etmeliyiz? Yaşamımızda ne gibi düzenlemeler yaparsak kalp sağlığını daha iyi bir düzeye taşıyabiliriz bu konuları anlattık" diye konuştu.