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Konyaaltı Belediyesi'nden 9 parka erişilebilirlik belgesi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden 9 parka erişilebilirlik belgesi

Antalya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı 9 parka 'Erişilebilirlik Belgesi' verdi. Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin yaşam kalitesini artıracak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi\'nden 9 parka erişilebilirlik belgesi
29.12.2023 - 16:27,
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Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı parklarda denetim yapan Antalya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilçede bulunan 9 parka "Erişebilirlik Belgesi" verdi. Antalya'da bu belgeyi alan ilk belediye oldukları için mutlu olduklarını aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin yaşam kalitesini artıracak çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ilçedeki sosyal yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyor. Belediyenin, kentin farklı mahallelerine yaptığı 9 park, Antalya Valiliği Başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Erişebilirlik Belgesi" alarak bu alanda bir ilki daha gerçekleştirdi. Yapılan denetimde parkların giriş-çıkışları, engelli rampaları, çocuk oyun alanları gibi yapıların, tüm vatandaşların kullanımına uygun olup olmadığı incelendi. İncelemeler sonucunda, ilçedeki 9 parkın özellikle engelli vatandaşların kullanımı içi çok uygun olduğu tespit edildi.

"Kentleşme kültürü üst seviyeye çıkarıldı"

Bilirkişi olarak denetim kurulunda yer alan Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, ilçede kentleşme kültürünü üst seviyeye çıkardığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.

Karavural sözlerine şöyle devam etti, "Antalya'da birçok yerde çalışma ekipleri parkların erişilebilirlik ve uygunluğunu denetliyor. Denetimde, Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarını esas aldık. Burada özellikle dikkat ettiğimiz şey, farklı engel gruplarının ya da dezavantajlı bireylerin, toplumun diğer bireyleri ile birlikte bu alanları kullanıp kullanamadığıdır. Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı 9 park incelendi ve denetimlerden geçerek erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Konyaaltı Belediyesi'nin parklarının erişilebilir olması konusunda irade gösteren, ilçede kentleşme kültürünü daha üst seviyeye çıkarıp herkese eşit hizmet sunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve çalışanlarına teşekkür ediyorum"

"Antalya'da bir ilk"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme kurumu tarafından Konyaaltı Belediyesi'ne verilen bu belge Antalya'da bir ilk. Denetleme Komisyonu, park alanlarımızın hepsini farklı dönemlerde inceleme ve denetlemeye geldi. Yapılan incelemeler sonucunda, uygun olan parklarımıza erişebilirlik belgesi verildi" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin verdiği hizmetlerden memnun olduklarını kaydeden bölge sakini Oya Babacan, mahallelerinde bulunan parkı sık sık kullandığını kaydetti. Parkın rahat ve kullanışlı olduğunu belirten Babacan, "Bu parka sürekli geliyorum. Yeni bebeğim oldu. Bebeğimi gezdirmek için sık sık geliyorum. Parkın özellikle bebek arabasıyla gezme olanağından çok memnunum. Mimar olduğum için böyle şeylere dikkat ediyorum. Konyaaltı Belediyesi'nin çalışmalarından memnunum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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