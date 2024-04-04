Konyaaltı Belediyesi Toros Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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Konyaaltı Belediyesi Toros Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü dolayısıyıla etkinlik düzenledi. Etkinlikte minik öğrenciler, sokak hayvanları için yaptıkları yuva ve mamaları parka bıraktı.

Konyaaltı Belediyesi Toros Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde minik dostları unutmadı. Toros Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen etkinlik Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden veteriner hekimin miniklere sokak hayvanları konusunda eğitim vermesiyle başladı. Eğitimin ardından minikler, Konyaaltı Belediyesi'ne ait barınaktan gelen yavru kedileri sevdi. Minik öğrenciler daha sonra öğretmenleri eşliğinde sokak hayvanları için yaptıkları barınak ve mamaları parklara bıraktı.

"AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK"

Toros Kreşi ve Gündüz Bakımevi sorumlu öğretmenlerinden Gülseren Çelik, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü nedeniyle minik öğrencilere günün anlam ve önemini anlattıklarını belirterek, "Farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte öğrencilerimiz sokak hayvanları için yuva ve mama hazırladı. Etkinlik sonunda öğrenciler hazırladıkları mama ve yuvaları okul çevresinde bulunan parka bıraktı" dedi.

Toros Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören Bartu Ziya Beytaş, "4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde resim yaptık. Kedileri severek onların kalbini dinledik" diye konuştu.

Kreşte eğitim gören Tuğra Ünal da "Sokak hayvanları için mama hazırladık. Onlar için hazırladığımız barınakları parka bıraktık. Hayvanları çok seviyorum" dedi.