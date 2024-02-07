Konyaaltı Belediyesi ve KETEM İş Birliğiyle Kanser Farkındalık Semineri Düzenlendi

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Konyaaltı Belediyesi ve KETEM iş birliği ile belediyenin Feslikan Salonu'nda meme, rahim ağzı ve kolon kanseri farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

Konyaaltı Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda meme, rahim ağzı ve kolon kanseri farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Seminerin içeriği hakkında bilgi veren doktor Dilek Coşkun, "4 Şubat Kanser Farkındalık ve 9 Şubat ise Sigara Bırakma Günü. Bununla ilgili Konyaaltı ilçesinde yaşayanlara farkındalık yaratma amaçlı bilinçlendirme semineri düzenledik. Kanser ve sigara bırakma ile ilgili farkındalık amaçlı bilgilendirme toplantısı yapacağız. Rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgi vereceğiz. Erken tanının önemini vurgulayacağız. Kurum olarak meme kanseri ile ilgili erken teşhis kapsamında mamografi de çekiyoruz" dedi.